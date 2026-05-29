大分市の夏を彩る大分七夕まつりは、8月7日と8日に開催され、花火大会は8月29日に開かれることになりました。 【写真を見る】「大分七夕まつり」8月7日・8日に開催おおいた「夢」花火は8月29日に決定！1350機のドローンショーも実施へ 大分市の最大規模の祭りとなる大分七夕まつりに向けて、市や商工会議所などで構成する振興会の総会が29日開かれ、今年度の事業計画が承認されました。 45回目を迎える今年の大分