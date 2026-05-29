「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の3連戦DeNAは26日からのオリックス3連戦を「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催した。3試合いずれも試合前に始球式が行われ、人気アイドルがノーバウンド投球を披露した。“快投”を導いた人物にファンも熱視線。「正直めっちゃ羨ましい」「役得すぎるwww」と話題を呼んでいる。26日の第1戦は「≠ME(ノットイコールミー)」の櫻井ももさんが登板。27日は「AKB48」の伊藤百花さん