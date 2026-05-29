「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の3連戦

DeNAは26日からのオリックス3連戦を「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催した。3試合いずれも試合前に始球式が行われ、人気アイドルがノーバウンド投球を披露した。“快投”を導いた人物にファンも熱視線。「正直めっちゃ羨ましい」「役得すぎるwww」と話題を呼んでいる。

26日の第1戦は「≠ME(ノットイコールミー)」の櫻井ももさんが登板。27日は「AKB48」の伊藤百花さん、そして28日は「日向坂46」の藤嶌果歩さんがマウンドにあがり、見事な投球を見せて大歓声が起きた。「可愛すぎる」「天使ですか」と大反響だったイベント。いずれも捕手役を務めたのが、石田裕太郎投手だった。

アイドルたちの投球をしっかり捕球し、終わったあとには握手。石田は満面の笑みを浮かべていた。球団公式X（旧ツイッター）によると、3人への投球指導も行ったという。

大のアイドル好きとしても知られる24歳。24日のヤクルト戦で勝利投手になっており、今回の3連戦では登板機会がなかったが、いずれもベンチに帯同する“皆勤賞”。まさかの行動に「裕太郎は3日間幸せだっただろうな」「今日もご出勤で笑」「あまりにもドルオタが過ぎる」「1番楽しんでるまであるぞw」「皆勤賞して、全員にノーバンさせてるの神で死ぬww」「今週4回投げる男」「マジでよかったな笑」とファンも笑顔になった。

石田は今季9試合に先発し、3勝5敗、防御率2.14と好投を見せている。（Full-Count編集部）