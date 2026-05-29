日本ハムは阪神戦3連勝を飾った26日に開幕した「日本生命セ・パ交流戦」。日本ハムは甲子園での阪神3連戦を3連勝で飾るスタートを切った。大事な初戦。応援団にまじってスタンドにいた美女が話題に。「ガチすぎるww」「本業どっちよ笑」とSNS上で大バズリした。タイガースファンが大挙した甲子園。レフトスタンドに用意された日本ハムの応援席で、ピンクのハチマキを巻いて太鼓を叩いてる女性が中継でも取り上げられた。ただの