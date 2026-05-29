日本ハムは阪神戦3連勝を飾った

26日に開幕した「日本生命セ・パ交流戦」。日本ハムは甲子園での阪神3連戦を3連勝で飾るスタートを切った。大事な初戦。応援団にまじってスタンドにいた美女が話題に。「ガチすぎるww」「本業どっちよ笑」とSNS上で大バズリした。

タイガースファンが大挙した甲子園。レフトスタンドに用意された日本ハムの応援席で、ピンクのハチマキを巻いて太鼓を叩いてる女性が中継でも取り上げられた。ただのファンではない。「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんだった。

日本ハムの大ファンとして野球ファンにお馴染みの存在の牧野さんは、プライベートで観戦している際でもたびたび中継映像で抜かれている。今年4月末には京セラドームでのオリックス戦でも応援団のなかで懸命に旗を振る場面が注目された。

自身のインスタグラムでもこの日を振り返り、「BIGBOSS通算300勝」と綴って現地の様子を投稿。「まりあ初めての甲子園 熱盛」とし、聖地を堪能したようだ。本物のアイドルが応援団とともにエールを送る珍しい事態にファンも注目。「甲子園降臨したんだ」「目がガチなんよ」「まりあさまおるやん！」「勝利の女神すぎる」「顔ちっさ！ってなりました」「可愛すぎる」と反響を呼んだ。

牧野さんは翌27日の同カードも現地で観戦。阪神・佐藤輝明内野手のファウルボールをキャッチしたことも報告している。（Full-Count編集部）