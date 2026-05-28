ジョリーパスタ（東京都港区）のパスタ専門店「ジョリーパスタ」が「冷製パスタフェア第1弾」を開催し、新商品「“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース」を含む3種類を6月4日から期間限定で販売します。【えー！】おいしそう！“冷製カッペリーニ”ウニクリームソース＆生ハムとフレッシュモッツァレラ〜トマトスープ〜も！ジョリーパスタでは、「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマで商品を販売。今回の