ジョリーパスタ（東京都港区）のパスタ専門店「ジョリーパスタ」が「冷製パスタフェア第1弾」を開催し、新商品「“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース」を含む3種類を6月4日から期間限定で販売します。

【えー！】おいしそう！ “冷製カッペリーニ”ウニクリームソース＆生ハムとフレッシュモッツァレラ〜トマトスープ〜も！

ジョリーパスタでは、「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマで商品を販売。今回のフェアでは、冷やしても硬くなりすぎず、程よい弾力を楽しめる極細パスタ「カッペリーニ」を使用した冷製パスタが登場。「“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース」のほか、「“冷製カッペリーニ”ウニクリームソース」「“冷製カッペリーニ”生ハムとフレッシュモッツァレラ〜トマトスープ〜」がラインアップされています。

「“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース」は、明太子ソースを絡めたカッぺリーニに、たっぷりのエビや小柱を合わせ、さらに明太子ソースをトッピング。大葉やきざみノリをあしらい、風味豊かに仕上げています。価格は1309円（以下、税込み）。

「“冷製カッペリーニ”ウニクリームソース」は、ウニのうまみが溶け込んだクリームソースのカッペリーニに、ミョウバン不使用のウニ、エビ、イクラをのせた一品。カイワレの爽やかでピリッとした辛みがアクセントになっています。1529円。

「“冷製カッペリーニ”生ハムとフレッシュモッツァレラ〜トマトスープ〜」は、程よい酸味のトマトソースのカッペリーニに、生ハムやフレッシュモッツァレラ、アスパラを合わせ、仕上げにうまみたっぷりの冷製トマトスープをかけたメニュー。1419円。

さらに、「冷製コーンスープ」（385円）、「コーヒーグラニータ」（319円）も販売されます。