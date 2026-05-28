近年はソフトウェア開発にコーディングAIを使用する開発者が一般的になっており、コーディングAIの性能を測るさまざまなベンチマークが存在します。そんなコーディングAI向けベンチマークの欠点を改善したという新たなベンチマーク「DeepSWE」が登場しました。DeepSWEhttps://deepswe.datacurve.ai/blogDeepSWE blows up the AI coding leaderboard, crowns GPT-5.5, and finds Claude Opus exploiting a benchmark loophole | Ven