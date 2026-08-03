7月26日放送の『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（日本テレビ系）に、EXIT・兼近大樹さん、俳優の満島真之介さん、山本耕史さんが出演。子供の話題で花を咲かせていました。山本さんから「子供好きでしょ？」と問われた兼近さんは、「めっちゃ好きです」と即答。満島さんは「俺とかねちは、もういくらでも子供と遊べちゃうタイプなんで」と話し、兼近さんも「だからベビーシッターやってましたしね、僕。子供好き