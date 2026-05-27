セリアのかわいくて便利な“猫モチーフ”のキッチングッズを紹介します。教えてくれたのは、プチプラグッズ好きのESSEonlineライター、高木沙織さん。キッチン用のスポンジから卵の穴あけ器まで、安くて実用性抜群のアイテムを4つ厳選して教えてもらいました。キッチンループスポンジ：かわいくて使い勝手も優秀まずは、1日に何回も使う消耗品・食器洗い用のスポンジ。【写真】お皿洗いが楽しくなる？ねこ型キッチンスポンジ「ルー