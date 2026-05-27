4月から6月に旬を迎えるのが「アスパラガス」です。新鮮なアスパラガスを見分ける方法について、カゴメの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが新鮮な「アスパラガス」の見分け方です！公式アカウントは「アスパラガスのオスとメスの見分け方のコツは『穂先』！ 穂先が締まった丸い形…メス穂先に隙間がある筆のような形…オスなんです！」と投稿。一般的にメスは柔らかく