tuki.が、ライブアルバム『15 - Live Edition』を本日配信リリースした。本作は、2025年にtuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したものだ。6月24日発売のライブBlu-ray / DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難になったことに伴い、聴きたかったと惜しむファンからの声に答え、今回サプライズで配信リリースされた。ジャケット写真には1