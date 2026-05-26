3回、3本のアーチで5点を奪い則本を攻略■巨人 ー ソフトバンク（26日・東京ドーム）ソフトバンクの山本恵大外野手は26日、東京ドームでの巨人戦に「5番・右翼」で先発出場。3回の打席で放った右翼ポール際への大飛球が、審判団による検証により、ファウルから本塁打に変わった。山本恵の今季1号は、このイニング3本目の本塁打。一挙5点を先制しリードを奪った。今季初の交流戦、5番に抜擢された山本恵が快音を響かせた。3回、