ドジャースが逆転勝利で…球団が選んだ“ヒーロー”【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦し5-3で勝利し3連勝を飾った。2点を追う7回にベッツが同点犠飛、フリーマンが勝ち越し打を放った一戦。球団が公式X（旧ツイッター）で発表した“ヒーロー写真”には、帰ってきたお祭り男のノリノリポーズが選ばれた。2点を追う7回、ドジャース打