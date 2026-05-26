ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の新メンバーのMIUさん、MASHIROさん、HARUHIさんのプロフィールを紹介する。◇MIUさんMIUさんは埼玉県所沢市出身、身長155センチ。趣味はカフェ巡り、映画鑑賞、ドライブ。自分の性格を一言で表すと「常夏マイ