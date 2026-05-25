大分県日田市特産の夏の味覚・スイカが出荷シーズンを迎え、生産者らが25日、糖度が高くシャリシャリした食感を確かめました。 【写真を見る】「糖度が高い、最高のスイカ」日田西瓜の出荷始まる 盆地特有の寒暖差がある日田市はスイカの栽培に適していて、県内有数の産地です。露地ものより1か月半ほど早くハウススイカがシーズンを迎え、関係者らが集まって25日、初出荷式が行われました。 出荷場には4か所の生産