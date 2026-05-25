大分県内で雨季を前に、水害の軽減に効果がある「田んぼダム」の推進部会が開かれ、県内でさらに取り組みを進めていくことになりました。 【写真を見る】低コストな水害対策「田んぼダム」目標面積達成さらに拡大へ大分 既存の水田を活用し貯水機能を確保して水害を防ぐ「田んぼダム」。大分県や各自治体の関係者らによる推進部会では、2033年に県内で3000ヘクタールの田んぼダム設置を目指していて、昨年度は前年の倍