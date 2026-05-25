中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の報道によると、原油価格は現地時間5月24日、2週間ぶりの安値を記録しました。グリニッジ標準時午後10時34分時点で、ブレント原油先物価格は前日比4．71ドル安、下落幅4．55％の1バレル98．83ドルとなりました。同時に、米国のWTI原油先物は1バレルに92．03ドルと4．57ドル下落し、下落幅は4．73％となりました。当日の取引時間の早い段階で、これら二つの原油先物価格はい