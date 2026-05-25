ドラフト1位の立石正広が躍動している阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広内野手（創価大）が24日に東京ドームで行われた巨人戦でプロ1号を含む2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。開幕は出遅れたものの、合流した“逸材効果”にファンは注目。「超超超気持ちいい」などと喜んでいる。5月19日に出場選手登録されると、同日の中日戦でデビューし4打数1安打。そこから、出場全試合で5試合連続安打をマーク。特に5月22日からの巨