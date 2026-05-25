中東情勢の悪化に伴う経営危機を打開しようと、大分市の自営業者らでつくる団体が25日、国への支援策を求める要請書を市に提出しました。 【写真を見る】中東情勢悪化で「原材料の調達が困難」大分民主商工会が国への支援策求める要請書を提出 大分市役所を訪れたのは、自営業者510社でつくる大分民主商工会で、足立市長宛てに要望書を提出しました。 中東情勢の緊迫化により原材料の調達が困難なほか、突然の受注停止などで