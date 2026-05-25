6回を7安打7失点で今季5敗目を喫した【MLB】アストロズ 8ー5 カブス（日本時間25日・シカゴ）カブスの今永昇太投手が24日（日本時間25日）、本拠地で行われたアストロズ戦に先発。6回を投げ7安打7失点、2四死球6奪三振で今季5敗目を喫した。防御率は4.04。試合後、クレイグ・カウンセル監督は「危険な打者に間違いを犯してしまった」と痛恨の被弾を振り返った。初回は2奪三振を含む3者凡退でスタートしたが、2回1死から5番のマ