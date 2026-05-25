目をかけた矢野と猛練習…阪神移籍で才能開花も「よかったですよね」神経をすり減らした。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は1989年から1997年まで9シーズン連続で中日コーチを務めた。そのうち6年間は2軍で、1990年ドラフト2位入団の矢野輝弘捕手（元中日、阪神）をマンツーマンで指導するなど、若手育成に励んだ。ラスト2年は星野仙一監督の下で1軍の三塁ベースコーチも経験。「プレ