次第に気温の高い日も増えてきて、髪をすっきりまとめたくなる季節となりました。「ハーフアップなら、髪が短くても簡単にできるのでおすすめです！」と教えてくれたのは、人気ヘアサロン「MINX」のディレクター・八木花子さん。今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんとともに、短い髪でもすっきり見える「ハーフアップのコツ」を教えてもらいました。50代の読者をモデルに解説します！“短い髪”でも印象が変わ