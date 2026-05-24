大バズりした“美女”も驚き…「私のおすすめにも流れてきて」21日に神宮球場で行われたヤクルト-巨人戦は、山野太一投手が7回1失点にまとめてヤクルトが3-1で勝利した。グラウンド内だけでなく、SNS上ではスタンドにいた美女が大きな話題を集めた。神宮開催のヤクルト戦は、5回表終了時に「つばみ＆Passionダンスタイム」が行われる。中継映像では、スタンドで完璧なキャッツアイダンスを踊る女性が捉えられた。ヤクルトのグ