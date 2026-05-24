大バズりした“美女”も驚き…「私のおすすめにも流れてきて」

21日に神宮球場で行われたヤクルト-巨人戦は、山野太一投手が7回1失点にまとめてヤクルトが3-1で勝利した。グラウンド内だけでなく、SNS上ではスタンドにいた美女が大きな話題を集めた。

神宮開催のヤクルト戦は、5回表終了時に「つばみ＆Passionダンスタイム」が行われる。中継映像では、スタンドで完璧なキャッツアイダンスを踊る女性が捉えられた。ヤクルトのグッズを身に着け、カメラと目が合うとにっこりと微笑んだ。

試合を見ていたファンから「美人すぎてビックリ」「可愛すぎないか？」「この人誰なんだろう」「これは神！」「芸能人？ アイドル？」などSNSでバズりまくるなか、“本人”も驚いたようだ。

「家族がヤクルトファンなので一緒に観戦しに行ってたんだけど 私のおすすめにも流れてきてびっくり！」と23日に自身のX（旧ツイッター）に投稿したのが、「non-no」専属読者モデルで、フジテレビ系「めざましテレビ」の「イマドキガール」でもある、せきぐちりささんだ。

美女の正体が判明すると、やはりこちらも大きな話題に。「さすがモデルさん」「これ、りささんだったの？」「モデルの方でしたか！」「レベルが違いますね」「可愛すぎる」「可愛くてダンス上手いと……まさかのプロだった」「惚れ惚れする」などと反響を呼んだ。（Full-Count編集部）