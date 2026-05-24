立石がデビュー5戦目で待望のプロ1号■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）阪神・立石正広内野手が24日、東京ドームで行われた巨人戦に「1番・三塁」で先発出場。5回に竹丸和幸投手から逆方向弾を放ち、プロ初アーチを記録した。スーパールーキーの一発に「怪物すぎるやろ」「本物だわ、これは」と虎ファンがベタ惚れしている。20打席目で待望の一発が飛び出した。5回1死一塁で迎えた第3打席、立石は、巨人ドラフト1位左腕の竹丸