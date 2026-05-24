森下は「3番・左翼」で先発出場■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）阪神・森下翔太外野手は24日、東京ドームで行われた巨人戦に「3番・左翼」で先発出場。2回には長打性の打球を、自らの強肩でアウトに変える衝撃のプレーを披露した。「素晴らしくて声出た」「さすがにえぐすぎんか」とファンの度肝を抜いた。森下は今季初めて左翼で先発出場となった。代わって右翼には佐藤輝明内野手が入り、プロ入り以来、左翼で出場してい