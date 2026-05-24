ブルワーズ戦後【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で3勝目を挙げた。初回に3失点を喫するも、その後は10者連続アウトを奪うなどピシャリ。打線も援護した。試合後にはロッカーで同僚の言葉に笑顔を見せる佐々木の姿があった。「オニイチャン！オニイチャンありがとうございます！カッコイイ！オニイチャン！」通路で