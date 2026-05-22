年齢性別に関係なく、誰でも気軽に楽しめるスポーツ「モルック」の人気が全国で高まっています。その魅力を探りました。 【写真を見る】サウナ発祥の注目スポーツ「モルック」人気急上昇老若男女が夢中になるその魅力とは？ シンプルで奥深いルール 「モルック」とは、3.5メートル先に並べられた数字入りの12本のピン「スキットル」を木製の「モルック」を投げて倒すスポーツです。 ピンを1本