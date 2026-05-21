ジョン・スーフー氏が撮影した大谷翔平の“素顔!?”ベンチ裏の通路で、大谷翔平投手の“悪ガキ”行為が発覚した。ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が20日（日本時間21日）、自身のインスタグラムを更新。大谷の姿を捉えた1枚が話題となっている。ドジャースは19日（同20日）、敵地でパドレス戦に臨み5-4で逆転勝利を飾った。スーフー氏はこの試合の様子をスライドショー形式で投稿。大谷以外にも、フレデ