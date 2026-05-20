パ・リーグOBが語る助っ人大砲の“怖さ”と対応力パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に18日、GG佐藤氏とT-岡田氏が出演し、日本ハムのフランミル・レイエス外野手の怖さと攻略法について分析した。日本ハムは12日から17日までの戦いを3勝3敗で終えた。特に5-4で勝利した16日の西武戦では、レイエスが勝ち越しの7号ソロを含む3安打3打点と大活躍だった。この活躍ぶりについて、T-岡田氏は「