五十嵐ハルが、ニューシングル「ラヴノイズ」を本日リリースした。今作は、“叶わないと分かりながらも離れられない想い”をテーマにしたダンスロックチューンだという。「今だけは虚ろな愛で踊らせて」というフレーズが象徴するように、終わりを知りながらも関係に留まり続けてしまう心情を、切なさと高揚感が交錯するサウンドの中で鮮やかに浮かび上がらせた1曲に仕上がっているとのことだ。楽曲の共同制作者には、ライブのサポ