Image: Shutterstock コーヒー好きには、ちょっと気になる研究です。眠気覚ましにコーヒーを飲む人は多いでしょう。私も毎朝飲んでいます。飲まないとその日が始まらないと思っています。でも、コーヒーの効果は眠気覚ましだけじゃないみたい。テキサスA&M大学の研究チームが、コーヒーに含まれる成分が、老化や病気に関わる体内の仕組みに作用している可能性を示しました。ScienceAlert