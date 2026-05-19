この春入社した新人バスガイドが本格デビューを前に19日、別府市の観光地を巡り研修の成果を家族に披露しました。 【写真を見る】亀の井バス2年ぶりの新人ガイド伝統「七五調」の出来は？大分・別府市 （バスガイドあいさつ）「ようこそ湯の町別府にお越しくださいました。本日は亀の井バスをご利用いただき誠にありがとうございます」 この春、別府市の亀の井バスに2年ぶりのバスガイドとして入社した荒金愛菜さん。