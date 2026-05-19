この春入社した新人バスガイドが本格デビューを前に19日、別府市の観光地を巡り研修の成果を家族に披露しました。

【写真を見る】亀の井バス2年ぶりの新人ガイド 伝統「七五調」の出来は？ 大分・別府市

（バスガイドあいさつ）「ようこそ湯の町別府にお越しくださいました。本日は亀の井バスをご利用いただき誠にありがとうございます」

この春、別府市の亀の井バスに2年ぶりのバスガイドとして入社した荒金愛菜さん。デビューを前に19日、家族を招いて新人の入門編である「地獄めぐり」のガイドを披露しました。

その道中、1928年創業の亀の井バス伝統である「七五調」を歌い上げました。

先輩はほめていましたが、本人は100点満点中「70点」と厳しい評価。

その後、海地獄など4か所を訪れ、見どころについて苦戦しながらもしっかり覚えた説明で案内していきました。

（母・千夏さん）「本当に大丈夫か心配していたが意外と堂々と案内できていて安心した」

（荒金愛菜さん）「とても笑顔で楽しくできました。小学校のとき案内してくれたガイドのように、みんなの旅行の1ページに残れるような素敵なガイドになりたい」

荒金さんはこの日の反省を生かしてさらに技術を磨き本格デビューを目指します。