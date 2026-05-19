【フェラーリ330 P4をつくる】 5月19日 予約受付開始 価格： 990円（第1回） 4,990円（第2回） 9,990円（第3回） 全23回予定 デアゴスティーニ・ジャパンは、「フェラーリ330 P4をつくる」を5月19日より全23回の定期購読予約受付を開始した。価格は第1回が990円、第2回が4,990円、第3回以降が9,990円。 本書はフェラ