初回にアンドゥハーに浴びたソロが決勝点に【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に先発。7回3安打8奪三振1失点の快投を披露したが、4勝目はお預けとなった。今季最多となる107球を投げたものの、打線の援護に恵まれずチームはパドレスと入れ替わって2位に転落した。「初回は多少リズムが悪かったんですけど、そこから投球のフォームを