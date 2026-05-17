アル・ナスルのキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドの“表彰式不在”が反響を呼んでいる。現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝が行なわれ、ガンバ大阪とアル・ナスル（サウジアラビア）がキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。日本のチームが１−０で勝利し、頂点に立った。決勝後に行なわれた表彰式では、アル・ナスルの選手たちが準優勝メダルを受け取るためにピッチ上に待機。