文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所は2026年3月30日、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027年入社希望者対象就職活動【前半】就職ブランドランキング調査」の結果を発表した。この調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものだ。2027年卒就活生の注目の企業は総合順位トップ20は以下のようになった。20位：日立ソリューションズ、19位：日本