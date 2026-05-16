坂本花織さんが13日に引退会見＆結婚発表フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪の銀メダルを獲得した坂本花織さん（シスメックス）が、13日の引退会見で結婚を報告したことが大きな話題に。15日にはフィギュアファンにとってさらなる朗報が発表され、歓喜の声が上がった。坂本さんは13日、地元・神戸で引退会見。「自分のなかでは（22年の）北京五輪が終わって、『もう4年を目指します』と言ったところで、この4年が