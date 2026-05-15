タンスにしまったままのスカーフやブローチ。すてきだと思って買ったものの、「巻き方が難しい」「つける位置がわからない」と感じて、使いこなせていない人も多いのではないでしょうか。ここでは、佐賀県有田町に住む彫金家・オオクボスミエさん（70代）の、スカーフとブローチを上品に楽しむコツを紹介します。※ この記事は『75歳、おしゃれの決め手 自分を演出する楽しみ』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集し