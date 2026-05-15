県警察本部の署長会議が15日、大分市で開催され、特殊詐欺被害の抑止に向け対策を強化していく方針を確認しました。 【写真を見る】今年度最初の大分県警察署長会議平松本部長「些細な情報見落とさないよう」別府ひき逃げ殺傷事件に言及大分 大分市で行われた署長会議には、県内15の警察署の署長や県警察本部の幹部職員ら62人が出席しました。 会議では平松伸二本部長が、今年4月末までの県内の特殊詐欺被害額が、去年の同