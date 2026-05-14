日本人の閉経の平均年齢は50.5歳。「もしかして…？」と感じても、本当に閉経したかは判断しづらいもの。そんな女性の不安を和らげるヒントを、産婦人科医の高尾美穂先生に解説してもらいました。また、閉経後に気をつけることや更年期による不調の対策も紹介します。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。Q：そろそろ閉経かも？この先の心構えを知