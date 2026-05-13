関西を拠点に活動を続けるネオネオアコ・バンドのNagakumoが今夏、セルフタイトルを冠した1stフルアルバム『NGKM』をリリースすることが発表となった。アルバム収録曲からの先行シングルとして本日配信開始となった「コートを着て」は、バンドのルーツとなる渋谷系の影響を色濃く感じる軽快なポップチューンだ。なお、アルバムリリースを記念して＜1st Full Album NGKM Release Party「It’s like a supermoon」＞が開催されること