オリックスなどでプレーした後藤光尊氏が富邦の監督に就任台湾プロ野球では、2020年の後期シーズンから公式球の反発係数が見直され「打高投低」が解消。守備や走塁、戦術がより重視されるようになった。こうした中、近年、日本人指導者が急増。昨季の台湾シリーズは、史上初めて日本人監督対決となった。古久保健二監督（当時）率いる楽天モンキーズは、年間3位でプレーオフに進出。プレーオフでは、年間2位の統一に王手をかけ