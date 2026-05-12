（森本アナウンサー）「特集は『部活動の地域移行』です」（豊成アナウンサー）「教員の長時間労働の是正と、少子化の中でも生徒の活動機会確保を目指し」「国は2023年度から、中学の部活動を地域スポーツクラブなど外部への移行を進めています」（森本アナウンサー）「その『部活動の地域移行』、2026年度からは実行期間に移りました。ただ、地域間格差が大きく課題は山積みです」 （豊成アナウンサ