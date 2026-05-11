『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した西永彩奈5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場した西永彩奈（にしなが・あやな）。12歳でグラビアデビューしてから18年、レジェンドグラドルの彼女が今回の週プレを最後にグラビアを卒業！ありったけの思いを詰め込みました！【写真】西永彩奈のラストグラビア＊＊＊【思い出の水着と一緒に最後の撮影】――グラビアのタイトル「THE LAST」にもあるように、1