大分県遊技業協同組合が犯罪を防ぐための活動に役立ててもらおうと、デジタルサイネージなどの広報機材を県警に寄贈しました。 【写真を見る】県遊技業協同組合がデジタルサイネージなど県警に寄贈広報活動を支援大分 県遊技業協同組合と県警は犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定を8年前から締結しています。11日は、この協定の一環として寄贈式が行われ、県遊技業協同組合の岩田憲行理事長から県警生活安