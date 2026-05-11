4代目「新型エルグランド VIP」は「7人乗り仕様」のみ!?2026年5月8日、日産の関連会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、今夏に発売を予定する新型「エルグランド」（4代目）をベースにしたショーファーカー向けのカスタムカー「エルグランド VIP」のデザインを、同社のウェブサイト上で初公開しました。エルグランドは、1997年5月に高級ミニバンの元祖として初代モデルが登場しました。【画像】これがエグ