10日から始まった「看護週間」に合わせ、無料の健康相談や薬剤師の仕事が体験できるイベントが大分市で開かれました。 今月12日はナイチンゲールの誕生日にちなんで「看護の日」に定められていて、10日から16日は「看護週間」です。これに合わせて大分市のトキハわさだタウンで大分三愛メディカルセンターによる「春の健康まつり」が開かれました。 会場では骨密度などの健康チェックのほか、子どもたちが薬剤師の仕